В ТРЦ Galleria Minsk откроют большой магазин New Yorker

Большой магазин брендовой сети New Yorker откроют в ТРЦ Galleria Minsk 21 декабря в 10 часов. На открытии обещают последние женские и мужские коллекции по европейским ценам, на новые вещи будут действовать крупные скидки.

Магазин получил около 1000 «квадратов» рядом с другими известными брендами. Внутри представят модные новинки мужской и женской одежды. Новые коллекции станет поступать в Минск регулярно. Цены на вещи будут сравнимыми с европейскими.

«Открытие большого магазина New Yorker станет наиболее значимым событием для рынка после прихода H&M. Соседство двух европейских брендов предоставит покупателям больший выбор модной одежды. Новый магазин занимает одно из лучших мест в ТРЦ и стал самым большим в сети», – подчеркнули в ТРЦ Galleria Minsk.

В Минске привезут эксклюзивную коллекцию для городских модников. В нее войдут платья с блестками, кожаные шорты, красные комбинезоны, пиджаки, кроссовки, аксессуары из золота и серебра.

Флагманский магазин торжественно откроют 21 декабря в 10 часов. Первым покупателям предложат крупные скидки на новые модели. На открытии будет играть диджей, посетителей ожидают сюрпризы.

Сеть New Yorker в Беларуси развивает инвестиционная группа РАПА по франшизе. Следующий магазин откроется в феврале 2020 года в гродненском ТРК Triniti.

Бренд New Yorker, несмотря на название, основан в 1971 году на севере Германии. На его фабриках шьют одежду в стиле casual для жителей больших городов. Также выпускают обувь, рюкзаки и аксессуары. Сеть насчитывает около 1000 магазинов по всему миру.