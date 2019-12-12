Белорусы потратили в местных интернет-магазинах 1,68 млрд рублей

По оценке Deal.by, за год онлайн-продажи в белорусских интернет-магазинах выросли на 24% до 1,681 млрд руб. Доля интернет-продаж в розничном товарообороте страны на конец года составила 3,4%.

Наряду с онлайн-продажами рост показали и сопутствующие сервисы: онлайн-реклама, онлайн-платежи и доставка. За год объем этих услуг увеличился в среднем на 26%.

Средний чек уменьшается, количество заказов растет

За 11 месяцев 2019 г. покупатели сделали в белорусских интернет-магазинах, размещенных на Deal.by, 719 тыс. заказов – на 11% больше, чем годом раньше. Средний чек снизился со 141 до 127 руб.

“Снижение среднего чека связано с тем, что белорусы стали чаще покупать у местных продавцов недорогие товары, которые до этого ждали из Китая, – рассказал руководитель маркетплейса Deal.by Максим Маринич. – Так, например, количество заказов зарядных устройств выросло на 162%, аккумуляторов для телефонов на 90%, а кабелей для электроники – на 46%”.

Лидеры по росту заказов – продукты и автозапчасти

Чаще всего у местных продавцов покупали: товары для дома и сада, технику и электронику, товары для детей и товары для красоты и здоровья.

Сильнее всего увеличился спрос на продукты питания, напитки и авто-, мототовары: количество заказов в этих категориях по сравнению с прошлым годом выросло на 28% и 25% соответственно.

Больше половины заказов покупатели забирают сами

Самый популярный способ доставки из интернет-магазинов – курьерская доставка “до двери”. Курьеры привезли белорусам 27% заказов. Но доставлять курьерами дорого, поэтому со временем они будут уступать место самовывозу.

Уже в этом году больше половины заказов белорусы забрали сами: 26% – в отделении службы доставки, 24% – на “Белпочте”, 23% – на складе или ПВЗ магазина.

На сайтах оплачивают меньше четверти покупок, но ситуацию может изменить “безопасная сделка”

В 2019-м белорусы на 6% чаще оплачивали покупки в интернете на сайтах продавцов. За год онлайн-платежи выросли с 16 до 22% в общем объеме оплат. Однако подавляющее большинство заказов, 78%, покупатели по-прежнему оплачивают в момент доставки.

Привычка белорусов платить после доставки не идет на пользу рынку. Многие продавцы сотрудничают со сторонними курьерскими службами, которые переводят оплату за товар спустя несколько дней после доставки, из-за чего у продавцов формируется кассовый разрыв. Также магазины несут убытки, если покупатель не забрал посылку. Это одна из причин, по которой у интернет-магазинов часто просто не остается свободных средств, чтобы инвестировать в развитие бизнеса. Из-за этого страдает ассортимент и сервис – две вещи, от которых зависит, насколько качественно нас обслуживают в интернете.

Повысить популярность онлайн-платежей поможет “безопасная сделка” – способ оплаты, распространенный на зарубежных маркетплейсах. При “безопасной сделке” покупатель оплачивает товар в момент заказа, но не продавцу, а маркетплейсу – тот переводит деньги продавцу сразу после того, как клиент подтвердит, что с товаром все в порядке. От этого выигрывают обе стороны. Покупатель не переживает за свои деньги – их вернут, если с товаром будет что-то не так. А продавец получает оплату сразу же после доставки и не беспокоится, что посылку не заберут, ведь за нее уже заплатили.

Белорусские маркетплейсы смогут ввести “безопасную сделку”, после того, как в стране разрешат прием платежей в пользу третьих лиц. Соответствующий законопроект, закон «О платежных услугах в Республике Беларусь», уже внесен в парламент и может вступить в силу в середине 2020 г.