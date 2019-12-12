Минск для айтишников: появился ресурс о том, как и почему программисты уезжают в Беларусь

В этом году более 1000 ИТ-специалистов из-за рубежа переехали жить и работать в Беларусь. 65% – экспаты из России, остальные — из Украины, США, Германии. ИТ-медиа dev.by вместе с белорусскими компаниями запустил ресурс Minsk.page для тех, кто задумывается о переезде.

Профессионалов здесь привлекает европейская зарплата, социальная защищенность и техническая экспертиза местных компаний, которые работают на экспорт. 90% белорусского ИТ — это проекты, ориентированные на американский или европейский рынки. Google и Facebook покупают местные стартапы.

Онлайн-гид Minsk.page в сжатой форме рассказывает про состояние ИТ-индустрии в стране, актуальные вакансии, налоговые и другие преференции ПВТ, Минск как точку притяжения экспатов. А также дает полезные сведения по релокации и жизни в городе. В каком районе лучше поселиться, как платить «коммуналку», куда ходить вечером, какими сервисами пользоваться и куда ездить путешествовать. Там же можно почитать истории людей из самых разных стран – от России до Мексики – которые уже переехали в Минск и успели его изучить.

«В Минске сложились уникальные условия для построения карьеры в ИТ. Здесь активно развиваются продуктовые компании, которые работают на мировой рынок — соответственно есть возможность отвечать за амбициозные, глобально значимые и технологически сложные проекты, делать это в кругу самых сильных специалистов в регионе и получать хорошие деньги за свою работу. Сотни миллионов людей во всем мире пользуются продуктами, разработанными в Минске. Благодаря ориентированности на глобальный рынок, процессы во многих компаниях очень близки к тем, которые используются в компаниях из Долины. Минск, в свою очередь, — это комфортный, безопасный и европейский город, а сам процесс релокации для ИТ-специалистов со всего мира крайне прост», — говорит Дмитрий Гурский, CEO и кофаундер приложения Flo.



«В Минске есть спрос на специалистов всех уровней. Нужны опытные программисты, специалисты по продуктам, менеджеры, бизнес-аналитики, которые ищут интересные проекты с хорошим доходом. Инфраструктура мегаполиса тут сочетается с комфортом и тишиной небольшого европейского города. Это значит, что приезжим не нужно перекраивать свои привычки: приспосабливаться к пробками, большим расстояниям, остерегаться «плохих» районов», — говорит издатель Minsk.page и сайта dev.by Артем Концевой.

Гид по релокации Minsk.page стал возможен благодаря ИТ-компаниям-партнёрам проекта: Apalon, Epam, Flo, ISsoft, Itransition, Object Style, SK hynix, Vizor Games, Wargaming. Они поделились экспертизой в релокации специалистов и историями своих сотрудников о том, что заставило их упаковать вещи и перебраться жить и работать в Минск.

Контент-контрибьюторами материалов Minsk.page об условиях ведения бизнеса, налогообложении, правовых нюансах работы ИТ-компаний в стране стали специалисты EY, международного лидера в сфере аудита. Детальную аналитику офисной и жилой недвижимости в Минске подготовил местный офис Colliers International. Редакция The Village Беларусь написала обзорный раздел про инфраструктуру, повседневность, быт и развлечения столицы Беларуси. Журналисты av.by — справку про то, как перевести сюда автомобиль.