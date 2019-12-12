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18. 12. 2019

Доходы белорусов выросли на 6,6%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси, которые учитывают денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов и с учетом инфляции, в январе – октябре составили 106,6% к уровню января – октября прошлого года.

Об этом Телеграфу сообщили в Национальном статистическом комитете.

Среди денежных доходов оплата труда занимает 64,1%, доходы от предпринимательской и иной похожей деятельности – 7,8%, трансферты – 23,4%, прочие доходы – 4,7%.
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