Доходы белорусов выросли на 6,6%

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси, которые учитывают денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов и с учетом инфляции, в январе – октябре составили 106,6% к уровню января – октября прошлого года.

Об этом Телеграфу сообщили в Национальном статистическом комитете.



Среди денежных доходов оплата труда занимает 64,1%, доходы от предпринимательской и иной похожей деятельности – 7,8%, трансферты – 23,4%, прочие доходы – 4,7%. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby