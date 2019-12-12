Промышленность Беларуси выросла на 0,7%

В январе – ноябре 2019 года в Беларуси объем промышленного производства в текущих ценах составил 103,6 млрд рублей, увеличившись в сопоставимых ценах на 0,7% к январю – ноябрю 2018 года. Об этом Телеграфу сообщили в Национальном статистическом комитете.

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В горнодобывающей промышленности рост составил 0,4%, обрабатывающей – 0,8%, водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 2%. В снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом зафиксировано снижение на 0,5%.

Поизводство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 19,8 млрд. рублей и увеличилось по сравнению с январем – ноябрем 2018 года в сопоставимых ценах на 2,7%. В сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 16,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах на 4% больше.

За 11 месяцев в Беларуси было перевезено 394,6 млн тонн грузов, или 94,1% к январю – ноябрю 2018 года. Грузооборот составил 119,8 млрд тонно-километров (94,2%).

Услугами пассажирского транспорта в январе – ноябре воспользовалось 1801,3 млн человек (рост на 0,3%). Пассажирооборот составил 25 027,1 млн пассажиро-километров (рост на 6,6%).

Оптовый товарооборот составил 86,9 млрд рублей, снизившись в сопоставимых ценах на 4,8%. Розничный товарооборот достиг 44,6 млрд рублей (рост на 4,4%). Однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 14,1 рубля против 12,9 рубля за аналогичный период 2018 года.



Товарооборот общественного питания составил 2,6 млрд рублей (рост на 6,7%).