Компенсацию за налоговый маневр Беларусь получит после интеграции Налогового кодекса

Минск и Москва договорились насчет одной из самых сложных проблем в ходе углубления интеграции в рамках Союзного государства — компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Потери от него в Беларуси оценивают в 10,5-11 млрд долларов.

смотрите также Чем закончатся переговоры 20 декабря? Три варианта развития событий Россия предоставит белорусским НПЗ отрицательный акциз, сообщает РБК со ссылкой на свои источники. Однако белорусские предприятия смогут получать вычет, как и российские, лишь когда страны унифицируют Налоговый кодекс. После приведения налоговых систем к единообразию для белорусских и российских предприятий введут единые правила, в том числе и отрицательный акциз, пояснил пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов. Подпишитесь на наш канал в telegram https://t.me/telegrafby