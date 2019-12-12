Компенсацию за налоговый маневр Беларусь получит после интеграции Налогового кодекса

Минск и Москва договорились насчет одной из самых сложных проблем в ходе углубления интеграции в рамках Союзного государства — компенсации за российский налоговый маневр в нефтяной отрасли. Потери от него в Беларуси оценивают в 10,5-11 млрд долларов.
Россия предоставит белорусским НПЗ отрицательный акциз, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.
Однако белорусские предприятия смогут получать вычет, как и российские, лишь когда страны унифицируют Налоговый кодекс. После приведения налоговых систем к единообразию для белорусских и российских предприятий введут единые правила, в том числе и отрицательный акциз, пояснил пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Олег Осипов.
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