Два государства – одна экономика: в России назвали принцип интеграции с Беларусью

Углубленная интеграция Беларуси и России происходит по принципу «два государства — одна экономика». Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на встрече с членами российского Совета Федерации.

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Как сообщили в минэкономразвития, этот принцип предусматривает сглаживание всех различий в регулировании, в использовании различных информационных систем, маркировке, создание Единой государственной автоматизированной информационной системы.

По словам министра, стороны «очень серьезно продвинулись», однако остается ряд несогласованных вопросов. Он надеется, что на встрече 20 декабря в Санкт-Петербурге удастся сделать «еще один шаг вперед».