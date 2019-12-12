Задержен тайский "Джек Потрошитель"

В Таиланде полицейские задержали вышедшего недавно на свободу серийного убийцу женщин, которого подозревают в новом убийстве, совершенном в прошлые выходные, сообщает телеканал Thai PBS.

55-летнего Сомкита Пхумпхуанга, прозванного СМИ "тайским Джеком Потрошителем", освобожденного досрочно из тюрьмы за примерное поведение в мае 2019 года, а теперь подозреваемого в жестоком убийстве его 51-летней любовницы в ее доме в провинции Кхонкен в прошлое воскресенье, задержали утром в среду в поезде, следовавшем из северо-восточных провинций Таиланда в Бангкок, говорится в сообщении.

Hunted serial killer picked up latest victim on Facebook https://t.co/EbREVSrUyG — Bangkok Post (@BangkokPostNews) 17 декабря 2019 г.

Подозреваемый сел в поезд в столице провинции Сурин и был задержан, когда поезд остановился на станции Пак Чонг в провинции Накхон Ратчасима в 250 км от таиландской столицы, сообщает телеканал.

В воскресенье в доме погибшей женщины полицейские нашли биоматериал подозреваемого и отпечатки его пальцев (в том числе на орудии убийства – толстом электропроводе, которым задушили потерпевшую), а также его мобильный телефон и документы на его автомобиль.

Пхумпхуанг был в 2012 году осужден на пожизненное заключение по обвинению в убийстве в 2005 году шести женщин. Все его жертвы работали в индустрии развлечений – "караоке-барах" и "массажных салонах" в районах "красных фонарей" в городах таиландского северо-востока, и именно поэтому сразу после ареста в 2005 году СМИ дали ему кличку "Тайский Джек Потрошитель", так как настоящий Потрошитель, лондонский преступник конца XIX века, убивал почти исключительно проституток.

Ранее сообщалось, что в США появился новый самый массовый серийный убийца. Мужчина, который уже отбывает пожизненное заключение, признался в убийстве 93 женщин, что делает его самым массовым серийным убийцей в стране.

Напомним, серийного убийцу на Кипре приговорили к семи пожизненным срокам. Маньяк, убивший пятерых женщин-мигранток и детей двоих из них, проведет остаток жизни за решеткой. В суде он сознался в содеянном.

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Источник: korrespondent.net