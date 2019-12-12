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23. 12. 2019

Volkswagen представляет новый Passat для рынка Беларуси

• Два бензиновых двигателя на выбор • Обновленные элементы экстерьера • Старт продаж в Беларуси запланирован на весну 2020 года

Volkswagen представляет Passat нового поколения для рынка Беларуси. Модель будет предлагаться с двумя вариантами бензиновых двигателей на выбор: мощностью 150 л.с. или 190 л.с. Оба силовых агрегата идут в паре с 7-ступенчатой коробкой передач DSG, а 150-сильная версия будет доступна с 6-ступенчатой механической коробкой.

Экстерьер автомобиля отличается новым передним и задним бампером, а также новой решеткой радиатора. Светодиодная головная оптика предлагается уже в стартовой комплектации.

В качестве дополнительной опции для Passat будут доступны светодиодные матричные фары IQ.Light с функцией адаптивного управления дальним светом.

Для обновленной модели предлагаются системы помощи водителю IQ.Drive, которые обеспечивают частично автономную езду со скоростью до 210 км/ч. Также для новинки будет доступна мультимедийная система Discover Pro с 9.2’’ дюймовым дисплеем, навигацией и функцией управления жестами и цифровая приборная панель.

В Беларусь обновленный Passat приедет уже весной 2020 года.
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