В 2020 году Беларусь ждет масштабная амнистия

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 декабря обсудил с председателем Верховного Суда Валентином Сукало меры по совершенствованию деятельности системы судов общей юрисдикции. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

Важной темой встречи стали резонансные уголовные дела, которые рассматриваются Верховным Судом.

Валентин Сукало отметил, что в стране сформирована национальная программа развития системы правосудия на ближайшее пятилетие. Документ включает 23 положения. По части из них исполнение наступает в этом году.

По итогам встречи Валентин Сукало отметил, что Александр Лукашенко поручил подготовить законопроект об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это задание будет выполнять Верховный суд вместе с МВД, передает БелТА.

По словам Валентина Сукало, будущий документ по своему объему будет сравним с законом об амнистии 2019 года.