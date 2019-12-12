Лента RSS
Подписаться на ленту
23 декабря 2019, понедельник, 12:58
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,33
23. 12. 2019

В 2020 году Беларусь ждет масштабная амнистия

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 23 декабря обсудил с председателем Верховного Суда Валентином Сукало меры по совершенствованию деятельности системы судов общей юрисдикции. Об этом сообщили в Администрации главы государства.

Важной темой встречи стали резонансные уголовные дела, которые рассматриваются Верховным Судом.

Валентин Сукало отметил, что в стране сформирована национальная программа развития системы правосудия на ближайшее пятилетие. Документ включает 23 положения. По части из них исполнение наступает в этом году.

По итогам встречи Валентин Сукало отметил, что Александр Лукашенко поручил подготовить законопроект об амнистии к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Это задание будет выполнять Верховный суд вместе с МВД, передает БелТА.

По словам Валентина Сукало, будущий документ по своему объему будет сравним с законом об амнистии 2019 года.

 
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.