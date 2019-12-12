Лента RSS
Подписаться на ленту
23 декабря 2019, понедельник, 17:55
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,32
23. 12. 2019

В Беларуси изъяли крупнейшую в истории страны партию героина

 
В Беларуси в Минске правоохранители изъяли самую крупную за всю историю партию героина - почти 550 кг, сообщила в понедельник, 23 декабря, официальный представитель МВД Ольга Чемоданова.
 
Полиция задержала троих мужчин и одну женщину - они граждане одной из Средиземноморских стран. Преступники арендовали склад в Заводском районе Минска, в стене которого был оборудован тайник для наркотиков.
 
По данным МВД, преступная группировка организовала в Беларуси перевалочный пункт для поставок героина из Афганистана в страны Евросоюза.

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Криминал
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.