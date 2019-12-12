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23. 12. 2019

Осталось 2-3 дня. Первый вице-премьер рассказал об интеграции с Россией

Источник фото: tut.by

Почти все интеграционные карты между Беларусью и Россией согласованы. Об этом 23 декабря на приеме в посольстве РФ заявил первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой. «На сегодняшний день у нас по большому счету, за исключением нескольких вопросов, которые, думаю, доуточнятся в ближайшие 2-3 дня, весь интеграционный пакет согласован», - сказал он.

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Затем, по его словам, главы государств «в торжественной обстановке» подпишут или парафируют программу интеграции, передает БелТА.

Дмитрий Крутой заявил, что это «даст абсолютно беспрецедентный новый импульс развитию наших отношений» в экономике.
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