Осталось 2-3 дня. Первый вице-премьер рассказал об интеграции с Россией

Почти все интеграционные карты между Беларусью и Россией согласованы. Об этом 23 декабря на приеме в посольстве РФ заявил первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой. «На сегодняшний день у нас по большому счету, за исключением нескольких вопросов, которые, думаю, доуточнятся в ближайшие 2-3 дня, весь интеграционный пакет согласован», - сказал он.
Затем, по его словам, главы государств «в торжественной обстановке» подпишут или парафируют программу интеграции, передает БелТА.
Дмитрий Крутой заявил, что это «даст абсолютно беспрецедентный новый импульс развитию наших отношений» в экономике.
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