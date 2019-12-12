Осталось 2-3 дня. Первый вице-премьер рассказал об интеграции с Россией

Почти все интеграционные карты между Беларусью и Россией согласованы. Об этом 23 декабря на приеме в посольстве РФ заявил первый вице-премьер Беларуси Дмитрий Крутой. «На сегодняшний день у нас по большому счету, за исключением нескольких вопросов, которые, думаю, доуточнятся в ближайшие 2-3 дня, весь интеграционный пакет согласован», - сказал он.

смотрите также Эксперт: цель Путина - установление политического влияния в Беларуси Затем, по его словам, главы государств «в торжественной обстановке» подпишут или парафируют программу интеграции, передает БелТА. Дмитрий Крутой заявил, что это «даст абсолютно беспрецедентный новый импульс развитию наших отношений» в экономике.