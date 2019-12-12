«Bonfesto – детям»: в Минске открыли площадку для мини-футбола

20 декабря в Минске состоялось финальное торжественное открытие площадки для мини-футбола, построенной в рамках реализации социального проекта «Bonfesto – детям» в 2019 году.

Последние дни уходящего года ознаменовались торжественным открытием новой спортивной площадки по мини-футболу в Минске, построенной в рамках реализации республиканского проекта «Bonfesto – детям».

Масштабный социальный проект, который реализуют совместно три стороны – ОАО «Туровский молочный комбинат», Ассоциация «Белорусская федерация футбола» и местные органы власти, направлен на создание условий для развития детско-юношеского спорта. Проект «Bonfesto – детям» вносит существенный вклад в создание в регионах Беларуси современной спортивной инфраструктуры европейского образца, повышение уровня физической культуры подрастающего поколения, популяризацию здорового образа жизни.

Футбольная площадка имеет размер 20 на 40 метров, оборудована ограждением, разметкой, воротами и соответствует современным европейским стандартам.

На торжественной церемонии открытия присутствовали глава Администрации Партизанского района Минска Валерий Вороницкий, заместитель главы Администрации Партизанского района Людмила Филиппович, заместитель директора по развитию и маркетингу ОАО «Туровский молочный комбинат» Наталья Черник, заместитель Белорусской федерации футбола Михаил Вергеенко, начальник Департамента обеспечения спортивных мероприятий Ассоциации «Белорусская федерация футбола» Иван Горовец.

Уникальность мероприятию придало участие в торжественной церемонии открытия легенды советского футбола Эдуарда Малофеева – заслуженного мастера спорта СССР, заслуженного тренера СССР.

Гости церемонии символично перерезали ленту и отправили первый гол в ворота на новом поле под бурные аплодисменты юных спортсменов.

После официальной части программы состоялся товарищеский матч между воспитанниками футбольной секции ГУ «Партизанский физкультурно-оздоровительный центр». Участники товарищеского матча получили в подарок от Туровского молочного комбината памятные сувениры, спортивную форму, а также подарочные наборы свежих сыров Bonfesto. Представители Ассоциации «Белорусская федерация футбола» вручили детям мячи и памятные подарки.

– Сегодняшнее открытие подарило массу ярких впечатлений и незабываемых эмоций всем участникам. У наших юных спортсменов был двойной праздник. Помимо собственно отличного новогоднего подарка в виде современной площадки для игры в их любимый вид спорта, у них была потрясающая возможность лично повстречаться и получить напутствия от легендарного футболиста. И не только повстречаться, но и ощутить его крепкое рукопожатие, услышать характерное «Давай-давай!» – эмоциональное скандирование Эдуарда Васильевича как азартного болельщика во время товарищеского матча, – отметила Наталья Черник, заместитель директора по развитию и маркетингу ОАО «Туровский молочный комбинат». – Для нашего предприятия большая честь осуществлять спонсорскую поддержку такого важного проекта и вписать имя нашего бренда в старт карьеры многих талантливых юных спортсменов и будущих чемпионов, но самое главное – вложить весомый вклад в формирование в обществе правильных ценностей. Мы глубоко убеждены, что этот новый спортивный объект будет использован на все 100 % и обязательно принесет убедительные результаты в виде укрепления здоровья ребят, повышения показателей физического развития и будет способствовать популяризации здорового образа жизни. В долгосрочной перспективе эта работа позволит вырастить новое поколение белорусов с правильными жизненными ориентирами и станет фундаментом повышения качества жизни и гарантом будущих побед нашей страны во всех сферах деятельности.

Национальный социальный проект «Bonfesto – детям» стартовал в 2018 году, и в первый год реализации новые футбольные площадки появились в девяти населенных пунктах: Иваново, Высокое, Верхнедвинск, Несвиж, Жодино, а/г Мичуринская, Ушачи, Барань. В 2019 году введено в эксплуатацию 12 современных футбольных площадок в разных уголках Беларуси: Браслав, Бешенковичи, Полоцк, Ивацевичи, Дрогичин, Брест, Речица, Житковичи, Вороново, Марьина Горка, Петриков, Минск. Всего в рамках республиканского социального проекта за период 2018-2022 гг. будет построено и введено в эксплуатацию 78 объектов.