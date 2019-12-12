Медведев без единой валюты не будет компенсации налогового маневра

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что вся дальнейшая поддержка будет оказываться Беларуси только в случае выполнения всех дорожных карт по интеграции. По его словам, необходимо «исполнить то, что в этих картах значится», «принять унифицированное законодательство, чтобы это были настоящие законы».

смотрите также Осталось 2-3 дня. Первый вице-премьер рассказал об интеграции с Россией Российский премьер отметил, что не согласована только дорожная карта, посвященная созданию наднациональных органов, единой валюты и единого эмиссионного центра, передает ТАСС. Только в этом случае, заявил он, можно будет говорить о компенсации налогового маневра для Минска. По его словам, план интеграции нужно воплотить в законы, «и тогда это станет уже необратимо».