Лента RSS
Подписаться на ленту
24 декабря 2019, вторник, 10:37
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,1
  • € 2,32
24. 12. 2019

Медведев без единой валюты не будет компенсации налогового маневра

Источник фото: Пресс-служба президента России

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что вся дальнейшая поддержка будет оказываться Беларуси только в случае выполнения всех дорожных карт по интеграции. По его словам, необходимо «исполнить то, что в этих картах значится», «принять унифицированное законодательство, чтобы это были настоящие законы».

смотрите также Осталось 2-3 дня. Первый вице-премьер рассказал об интеграции с Россией

Российский премьер отметил, что не согласована только дорожная карта, посвященная созданию наднациональных органов, единой валюты и единого эмиссионного центра, передает ТАСС.

Только в этом случае, заявил он, можно будет говорить о компенсации налогового маневра для Минска. По его словам, план интеграции нужно воплотить в законы, «и тогда это станет уже необратимо».
Это Интересно
Беларусь
Следующая новость Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Всякое бывало, но чтоб на Святого Николая комары покусали...

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.