С 2022 года обменять «старые» деньги можно будет только в Нацбанке

31 декабря заканчивается период, когда банкноты образца 2000 года можно обменять на денежные знаки образца 2009 года в банках и небанковских кредитно-финансовых организациях Беларуси. С 1 января 2020 года по 31 декабря 2021 года "старые" банкноты можно будет обменять на "новые" только в Национальном банке по адресу Минск, улица Толстого, 6.

С 1 января 2022 года денежные знаки образца 2000 года перестанут быть действительными, сообщили Телеграфу в Нацбанке. По состоянию на 1 декабря из обращения изъято 98% от суммы денежной наличности "старого" образца и 60,6% от количества банкнот, находившихся в обращении на момент деноминации 1 июля 2016 года. Банкноты крупных номиналов изъяты из обращения почти полностью.