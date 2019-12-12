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24. 12. 2019

МТС предлагает SIM-чипы для индустрии Интернета вещей

МТС расширяет линейку услуг и предлагает SIM-чипы для M2M/IoT-устройств, которые впаиваются в плату оборудования и обеспечивают прием и передачу данных в экстремальных климатических и производственных условиях. Услуга актуальна для банков, сферы ЖКХ, медучреждений, системы охраны, навигации, автомобильного и другого производства.

Функционально SIM-чипы ничем не отличаются от обычных SIM-карт, а технические характеристики значительно превосходят пластиковые аналоги. Монтаж SIM-чипов производится методом пайки в плату оборудования, что гарантирует жесткое крепление, защищает от воздействия пыли и влаги, несанкционированного использования. Микрочипы работают при экстремальных температурах   от - 40° до + 105°C и выдерживают сильные удары. Миниатюрные габариты (5х6х2 мм) позволяют производить более компактное оборудование.

SIM-чипы предназначены для работы в устройствах транспортно-мониторинговых и охранных систем, торгово-кассового и телекоммуникационного оборудования, в медицинских приборах и телеметрических комплексах.

Оформить услугу «Предоставление SIM-чипа» можно в управлении по работе с ключевыми клиентами МТС по адресу: г. Минск, пр-т Независимости, 95-4.

Подробнее об услуге смотрите здесь.
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