Интересные вакансии декабря

Рынок труда ежедневно пополняется тысячами вакансий, среди которых встречаются довольно необычные варианты привычных нам профессий.

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Дед Мороз и Снегурочка

Конечно, какие новогодние праздники без Деда Мороза и Снегурочки. Если вы любите дарить радость и детям, и взрослым, то смело откликайтесь.

Пеший курьер

Не только сказочные персонажи могут подарить хорошее настроение во время праздников, но и пеший курьер для магазина подарков. В обязанности входит доставка небольших заказов с подарками для заказчиков.

Менеджер со знанием испанского или португальского

Например, в декабре открыли поиск человека на позицию Community Manager (комьюнити менеджер). В чем особенность? В продвинутом знании испанского или португальского языка. Взамен специалист станет частью компании, являющейся официальным партнером Google.

Инженер военной техники

Если у вас образование инженера-механика и вы хорошо разбираетесь в военной технике, то это предложение для вас: инженер-конструктор военной техники, который разработает на основе проектов и эскизов реальную 3D модель и чертежи военной техники для игровой компании.

Лектор видеокурса

Онлайн-образование регулярно набирает обороты, и учебным платформам необходимы сотрудники. Например, здесь ищут преподавателя видеокурса по русскому языку, а здесь вы найдете вакансию для преподавателя видеокурса по обществознанию.

Писатель игровых текстов

Здесь ищут специалиста, способного писать уникальные и увлекательные истории и сценарии, которые впоследствии станут частью игры. Поэтому если вы готовы писать для женской аудитории и пробовать себя в различных жанрах, спешите откликнуться.

Информация предоставлена сервисом по поиску работы и подбору персонала РАБОТА.TUT.BY. Подборка вакансий актуальна на 24.12.2019