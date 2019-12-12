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24. 12. 2019

Лукашенко: Украина дала повод войне на Донбассе

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Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Украина дала повод началу конфликта на Донбассе, о чем стало известно из его интервью радиостанции Эхо Москвы.
 
"Украина в какой-то степени подставилась. Русских начали душить, язык там и прочее — ну, вопросов, которых не должно быть в Украине! Как бы там ни было, я не оправдываю сейчас Россию, нет. Я не упрекаю Украину. Но как бы там ни было, Украина хоть и маленький, но дала повод к этому столкновению", — рассказал он.
 
Также белорусский президент считает, что аннексированный Крым "де-факто российский, юридически это не оформлено", а украинцы "никак не обороняли эту землю".
 
Еще в ходе этого интервью Лукашенко заявил, что было бы лучше, если бы Украина проводила такой курс, как после распада СССР.
 
Напомним, Лукашенко сообщил, что Россия каждый год повышает цены и "завинчивает гайки" в отношении Беларуси. 

Источник: korrespondent.net
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