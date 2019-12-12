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30. 12. 2019

С Нового года в Беларуси подорожает ЖКХ

Источник фото: Telegraf.by

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги планируется увеличить в Беларуси в 2020 году на сумму, эквивалентную 5 долларам. Об этом в эфире телеканала «Беларусь 1» заявил первый вице-премьер Дмитрий Крутой.

«Традиционно мы подпишем документ об увеличении тарифов на жилищно-коммунальные услуги на 5 долларов», - заявил заместитель премьер-министра.

Между тем министерство ЖКХ работает над законопроектом, который заставит нерадивых коммунальников, если они недорабатывает, оказывать услуги в полном объеме.

Также с 1 января будут выбирать на конкурсной основе тех, кто занимается ремонтом домов, техобслуживанием лифтов, вывозом отходов и другими работами.
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