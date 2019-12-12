В Беларуси на Новый год объявили штормовое предупреждение

31 декабря погодные условия в Беларуси будет преобладать облачная погоды. Ночью преимущественно по северной половине страны, утром и днем на большей части территории кратковременные дождь и мокрый снег. Ночью и утром слабый гололед. Температура воздуха минимальная ночью -2..+3°С, максимальная днем 0..+5°С.

По данным Белгидромета, Во многих районах сохранится западный ветер порывами до 15-20 м/с, по Минску до 15-18 м/с. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение.

1 января ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью и утром временами снег, слабая метель; днем преимущественно без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северо-западный, западный порывистый, ночью и утром местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..-5°С, максимальная днем -3..+3°С.

2 января будет облачно с прояснениями. В отдельных районах страны пройдут небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Местами слабые туман и гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -5..+1°С, максимальная днем -1..+5°С.