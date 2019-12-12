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30. 12. 2019

Гендиректора “Тамбаза” посадили на шесть лет

Источник фото: МЧС

Суд Заводского района Минска 30 декабря вынес приговор бывшему гендиректору минской компании-застройщика «Тамбаз» Льву Хаютину, обвиняемому в служебной халатности и злоупотреблении властью. Он приговорен к шести годам заключения в колонии усиленного режима, начиная с 20 декабря 2017 года, когда он был задержан.

Кроме того, осужденный должен выплатить по 2 тыс. рублей тем пострадавшим, кто подавал иск о моральной компенсации. Имущество ООО «Тамбаз» будет передано антикризисному управляющему для реализации, передает TUT.by.

Летом 2017 года «Тамбаз» остановил строительство двух жилых домов в комплексе «Аркадия». Обещания возобновить строительство не выполнялись. Тогда владельцы недостроенных квартир выступили с требованием проверить «Тамбаз». В результате было возбуждено уголовное дело в отношении Льва Хаютина, а сам он был заключен под стражу.

Оказалось, что «Тамбаз» по указанию Хаютина больше 21 млн рублей израсходовал на окончание строительства объектов 3-й очереди хозяйственную деятельность «Тамбаза», а оставшиеся больше 42 млн рублей — на строительство объектов 2-й и 4-й очереди, возведение которых не завершилось в связи с отсутствием у компании средств.

В результате «Тамбаз» не построил 639 квартир и 2 машино-места. Пострадавшими были признаны 606 человек и 9 субъектов хозяйствования.

Лев Хаютин не признал себя виновным. По его словам, если бы не проверки, то к 2020 году все дома были бы достроены, и граждане бы ничего не доплачивали.

 
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