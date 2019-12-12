С 1 января в Беларуси дорожает квартплата

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 декабря подписал Указ № 490 об установлении тарифов на ЖКУ для населения на 2020 год». Об этом сообщили в Администрации главы белорусского государства.

Платежи в расчете на типовую двухкомнатную квартиру с тремя жильцами при нормативном потреблении услуг повысятся в пределах пяти долларов. С 1 января на 3,5 доллара подорожают газ, электричество, водоснабжение и водоотведение, капитальный ремонт, вывоз отходов, содержание подъездов. С 1 июня на 1,5 доллара увеличится тариф на услуги теплоснабжения для нужд отопления и горячего водоснабжения.