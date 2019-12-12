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31. 12. 2019

В налоговые органы разрешили обращаться с копией паспорта

Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 декабря подписал Указ № 492, которым скорректировал перечень административных процедур, осуществляемых госорганами и иными организациями по заявлению граждан. Об этом сообщили в Администрации главы белорусского государства.

Отменена необходимость оформлять талон к водительскому удостоверению и сертификат о прохождении техосмотра, регламентируется выдача международных водительских прав.

Сокращены сроки постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также определен бессрочное действие решения о признании жилого помещения не соответствующим санитарным и техническим требованиям.

Упрощена постановка граждан на консульский учет, отменена плата за регистрацию иностранцев через единый портал электронных услуг.

Разрешено предоставлять копию паспорта в налоговые органы, что позволит гражданам подавать заявления в электронном и письменном виде, не посещая налоговых органов.

Вместо копии решения суда об усыновлении разрешено предоставить выписку из документа.

Отменена выдача решений о приватизации жилых помещений.
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