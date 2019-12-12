Ветеранам ВОВ выплатят помощь в 2020 году

Ветеранам Великой Отечественной войны окажут помощь в связи 2020 году. Соответствующий указ № 491 подписал 30 декабря президент Беларуси Александр Лукашенко. Общее число получателей денежной помощи составит около 20 тыс. человек. Ее выплатят с 1 апреля по 1 мая 2020 года.

По 2,5 тыс. рублей выплатят героям Советского Союза. По 1,7 тыс. рублей получат инвалиды и участники войны и разминирования до 3 сентября 1945 года.

Другие категории граждан, в том числе бывшим узникам фашистских концлагерей, тюрем и гетто, инвалидам с детства вследствие ранения, лицам, награжденным за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу, выплатят от 700 до 900 рублей.