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31. 12. 2019

Очередной мини-офис банка ВТБ (Беларусь) с банкоматом нового поколения открылся в Минске

В ТРЦ «Дана Молл» в Минске состоялось открытие мини-отделения банка ВТБ (Беларусь) с использованием уникального устройства – банкомата с функцией cash recycling с расширенным функционалом (принятие выручки юридических лиц с мгновенным зачислением на счет клиента, валютно-обменные операции, открытие депозитов физических лиц) вместо кассового узла.

Новый формат мини-офиса позволяет предоставлять физическим лицам максимально расширенный перечень услуг: оформление кредитных договоров (потребительский кредит, экспресс-кредит, автокредит и др.), оформление депозитных договоров, выпуск банковских карточек, совершение платежей и оплата коммунальных услуг, оформление договоров страхования, обмен иностранной валюты, а также иные стандартные операции по банковским картам.

Также банкомат с функцией cash-recycling позволяет принимать торговую выручку от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Внесение выручки в устройство осуществляется путем ввода УНП предприятия или индивидуального предпринимателя, без использования каких либо специальных карт, чипов и кодов. Клиенты банка имеют возможность подключить услугу online, достаточно лишь отправить заявление любым удобным для клиента способом в банк.
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