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31. 12. 2019

Лукашенко не договорился с Медведевым и поручил искать альтернативную нефть

Источник фото: Президент Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко 31 декабря провел телефонный разговор с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в связи с тем, что контрактов, регламентирующих работу в нефтегазовой сфере, на 1 января не заключено. В итоге стороны договорились организовать конкретную работу по поставкам углеводородного сырья в Беларусь.

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Конкретные графики и компании, которые будут поставлять нефть в Беларусь, Александр Лукашенко обсудил по телефону с министром энергетики России Александром Новаком, сообщили в Администрации главы белорусского государства.

Кроме того, президент Беларуси провел совещание с руководством нефтехимического комплекса.

По итогам совещания Александр Лукашенко поручил в ближайшие часы завершить переговоры хозяйствующих субъектов Беларуси и России и заключить контракты на поставку нефти в страну для обеспечения бесперебойной работы двух НПЗ.

Также он дал поручение обеспечить уже в ближайшие дни поставку нефти из альтернативных источников - железнодорожным транспортом из портов на Балтике, а также задействовав нефтепровод "Дружба".
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