Новый Mercedes-Benz GLS приехал в Минск

S-Класс в сегменте внедорожников — Mercedes-Benz GLS показали вчера в столичном Falcon Club всем любителям немецкой марки.

По словам Гордена Вагенера, главы подразделения дизайна в Daimler AG, в GLS характер внедорожника объединился с элегантностью, присущей классическому люксовому салону.

Новый GLS пока еще опирается на 4 колеса, но внутри автомобиля не покидает ощущение, что он должен передвигаться по воздуху — приборная панель внедорожника больше напоминает систему управления самолетом. Мультимедийная система MBUX (Mercedes-Benz User Experience) в новом GLS представлена сенсорным дисплеем с диагональю 12.3 дюйма, а управлять ей можно кнопками на руле, с помощью тачпада на центральной консоли, голосом, легким касанием тачскрина и даже жестами.

«Привет, Мерседес!» – этой фразы достаточно, чтобы включить цветной проекционный дисплей и начать беседу с GLS. Умный внедорожник позвонит нужному контакту, изменит в салоне температуру или подсветку и переключит радиостанцию. При этом вся важная информация отображается на проекционном дисплее в зоне прямой видимости водителя и как будто парит в воздухе над капотом автомобиля.

Во время презентации новинки был сделан акцент на безопасность автомобиля. Например, система PRE-SAFE Impulse Side в новом GLS способна предупредить неизбежное боковое столкновение. При этом она максимально смещает водителя или пассажира ближе к центру машины – подальше от непосредственной зоны опасности, чем снижает риск травмирования.

С пакетом вспомогательных систем PLUS новый GLS не только оснащен опциями превентивной безопасности, но и упрощает вождение автомобиля. Система адаптивного круиз-контроля DISTRONIC PLUS поддерживает желаемую скорость движения автомобиля, автоматически регулируя расстояние до впереди идущего транспорта. При этом встроенная система помощи в рулевом управлении дополнительно помогает водителю держать выбранную полосу движения. А благодаря стерео-камере, которая видит дорогу как человеческий глаз, ваш GLS заранее подстраивает подвеску под дорожное полотно и даже способен самостоятельно входить в небольшие повороты. Бонусом к топовой подвеске E-Active Body Control в новом кузове GLS X167 идет система подавления кренов.