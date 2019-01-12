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01. 12. 2019

Одиннадцать нацгвардейцев сделали предложение любимым во время присяги

На площади Конституции возле Верховной Рады Украины более 200 новобранцев из трех воинских частей Северного оперативно-территориального объединения приняли военную присягу. Об этом сообщила пресс-служба Национальной гвардии.

По словам командующего Национальной гвардии Николая Балана, присягу на верность украинскому народу приняли более 1,5 тысячи военнослужащих. "Это происходит в разных регионах, в 21-м населенном пункте нашего государства", - сказал он.

Вместе с солдатами срочной службы присягнули также юноши и девушки, которые решили подписать контракт с Нацгвардией. "Около 50% принятых на военную службу по контракту составляют военнослужащие срочной военной службы. Из каждого призыва изъявляют желание быть принятым на военную службу по контракту около 25% военнослужащих срочной военной службы", - отметили в пресс-службе.

В семи городах Украины церемония состоялась по необычному сценарию - 11 новобранцев сделали предложение своим любимым на присяге и получили ответ "да". "Командование уверяет, что положительные эмоции во время присяги только помогут бойцам лучше пережить первые месяцы в рядах Нацгвардии. Хотя и без того на нынешнее пополнение не жалуются", - говорится в сообщении.

Три предложения прозвучали и были приняты на присяге в Виннице, по две в Харькове и Запорожье, по одной в Киеве, Львове, Херсоне и Одессе.

Также мы писали, что пятеро десантников сделали предложение своим девушкам во время присяги.

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Источник: korrespondent.net
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