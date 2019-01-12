Начальник Генштаба совершил свой первый зарубежный визит

Начальник Генерального штаба – Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Руслан Хомчак в Бухаресте встретился с министром обороны Румынии Николае-Ионела Чуке и с начальником Штаба обороны Вооруженных сил Румынии генерал-лейтенантом Даниэлем Петреску.
Как сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook, украинская делегация во главе с Хомчаком 30 ноября совершила официальный визит в Румынию.
"В ходе встреч были обсуждены актуальные вопросы продолжения политического диалога по ситуации безопасности в Черноморском регионе, обмена опытом по реформированию и развитию вооруженных сил", - сказано в сообщении.
Также стороны определили приоритетные направления военного сотрудничества двух стран.
Отмечается, что Главнокомандующий ВСУ Хомчак впервые на двустороннем уровне совершил визит за границу.
Ранее начальник Генштаба Руслан Хомчак рассказал в Брюсселе, как можно вернуть аннексированный Крым в состав Украины.
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Источник: korrespondent.net
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