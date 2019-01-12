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01. 12. 2019

В аварии под Черновцами сгорели три человека

На объездной дороге возле Черновцов легковой автомобиль столкнулся с микроавтобусом. От удара легковушка загорелась. Погибли три человека, среди которых ребенок. Об этом сообщает Укринформ.

"Вечером 30 ноября в полицию поступило сообщение о том, что на объездной дороге возле комплекса Алеанда столкнулись легковой автомобиль с микроавтобусом. Один из автомобилей загорелся. По предварительной информации в результате аварии три человека погибли. Двое взрослых и ребенок", - сообщили в полиции.

Там отметили, что все погибшие - из легкового автомобиля, загоревшегося от столкновения. Возраст погибшего ребенка уточняется. Есть ли другие пострадавшие в результате этой аварии пока неизвестно.

Ранее в Волынской области столкнулись два легковых автомобиля и трактор, в результате чего погибли два человека, еще один травмировался.

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Источник: korrespondent.net
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