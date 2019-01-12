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01. 12. 2019

Назван срок добровольного объединения громад

Срок добровольного объединения населенных пунктов в Украине в объединенные территориальные общины будет продолжаться ориентировочно до февраля 2020 года. Об этом заявила министр развития общин и территорий Алена Бабак, передает Радио Свобода.

"Мы хотим максимально продлить срок добровольного объединения. Я думаю, до февраля. А дальше мы уже будем видеть: есть ли необходимость в силу закона уже устанавливать, в соответствии с перспективными планами, фактически конфигурации общин, которые еще не объединились. То есть мы поощряем сейчас максимально продлить процесс добровольного объединения. А дальше, чтобы не ждать еще 100 лет, пока люди будут жить в бедности и без амбулаторий, школ и так далее, а помочь им объединиться уже через законодательный механизм", - отметила министр.

По данным министра, на сегодня более 6000 общин в Украине еще не объединились. "Но мы понимаем, что оптимально может быть около 1400 общин", - добавила Бабак.

Ранее премьер-министр Алексей Гончарук озвучил планы по децентрализации.

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Источник: korrespondent.net
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