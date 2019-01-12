СБУ обезвредила группировку, терроризировавшую бизнесменов

В Закарпатской области Служба безопасности Украины задержала группировку, члены которой систематически вымогали у бизнесменов деньги, а за отказ уплаты "дани" поджигали автомобили предпринимателей или обстреливали из гранатометов их торговые точки. О этом сообщила пресс-служба ведомства.
По версии следствия, группировку рэкетиров возглавлял житель Мукачево, который был ранее осужден за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.
Во время обысков в автомобилях членов группировки марок Lexus, Mercedes-Benz Gelandewagen, BMW и Toyota было найдено разнообразное оружие, патроны и другие доказательства незаконной деятельности.
На Закарпатті СБУ знешкодила організоване угруповання, яке займалося "вибиванням" великих сум грошей з представників легального бізнесу https://t.co/wxdvRM7ZK7 pic.twitter.com/4gmZ7lWHGx— СБ України (@ServiceSsu) 30 ноября 2019 г.
Открыто уголовное производство по статьям "незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами" и "умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога, взрыва или иным общеопасным способом" Уголовного кодекса Украины. Предполагаемому организатору группировки объявили о подозрении.
Напомним, в селе Ганичи Тячевского района 24 августа ночью неизвестный выстрелом из гранатомета и повредил входную дверь в местном магазине.
На Закарпатье задержали мужчину за обстрел магазина из гранатомета
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Источник: korrespondent.net
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