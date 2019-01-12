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01. 12. 2019

В Альпах погибли двое лыжников

На самой высокой вершине Альп - Монблане - сошла лавина, накрыв снегом нескольких лыжников. Об этом пишет Deutsche Welle.

По словам сотрудника итальянской горной спасательной службы, в результате схождения лавины погибли двое лыжников. Они находились вне подготовленных трасс.

Представители итальянской пограничной полиции в расположенном вблизи горы муниципалитете Курмайор впоследствии отметили, что погибшие были гражданами Италии.

Отмечается, снежная лавина сошла на высоте 3000 метров неподалеку от станции канатной дороги, расположенной с итальянской стороны. Этот район между Италией и Францией считается популярным среди фрирайдеров.

Напомним, в конце апреля в Швейцарских Альпах погибли четверо лыжников в результате схождения лавины.

В Альпах лавина накрыла туристов: двое погибших

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Источник: korrespondent.net
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