В Индии автобус столкнулся с автоцистерной

По меньшей мере семь человек погибли, еще 11 пострадали 30 ноября в Индии, когда пассажирский автобус столкнулся с автоцистерной. Об этом сообщает информационное агентство PTI.

По его информации, инцидент произошел в округе Муршидабад в штате Западная Бенгалия. Водители обоих транспортных средств погибли.

Пострадавшие пассажиры автобуса доставлены в больницы, полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

Напомним, что ранее в Индии автомобиль слетел с эстакады и упал на прохожих. Водитель автомобиля остался в живых и был госпитализирован. Местная полиция устанавливает причины и обстоятельства трагедии.

В Перу автобус рухнул в пропасть, есть жертвы

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net