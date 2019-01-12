Ди Каприо ответил на обвинения в поджоге лесов Амазонии

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо отверг обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару в спонсировании неправительственных организаций, которые, предположительно, устраивают лесные пожары в Амазонии.

"В времена кризиса для Амазонии я выражаю свою поддержку тем людям Бразилии, которые пытаются спасти свое национальное и культурное наследие… На кону будущее этих незаменимых экосистем, и я с гордостью поддерживаю те группы, которые их защищают. Хоть (они) и достойны поддержки, мы не финансировали ставшие мишенью организации", - написал Ди Каприо в своем Instagram.

Ранее президент Бразилии Жаир Болсонару обвинил голливудского актера Леонардо Ди Каприо в спонсировании неправительственных организаций, которые предположительно устраивают лесные пожары в Амазонии.

Ди Каприо даст пять миллионов долларов на спасение леса Амазонии от пожаров

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Источник: korrespondent.net