Итоги 30.11: Подрыв банка и жеребьевка Евро-2020

Президент провел совещание по снижению тарифов

Президент Владимир Зеленский провел совещание, на котором обсуждались пути снижения трифов на коммунальные услуги, сообщает Офис президента в субботу, 30 ноября.

На встрече присутствовал глава правительства Алексей Гончарук, который анонсировал проект, который позволит следующей зимой снизить сумму платежки на 50%.

Турецкий поток в обход Украины запустят в январе

Газопровод Турецкий поток будет запущен 8 января 2020 года, сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 30 ноября во время торжественной церемонии открытия газопровода Tanap между Турцией и Азербайджаном.

По словам турецкого лидера, торжественные мероприятия в честь запуска трубопровода состоятся в Стамбуле. "Конечно, у нас есть еще один очень важный шаг, который мы сделаем", - сказал Эрдоган.

В Киеве подорвали отделение банка

В Киеве в ночь на субботу, 30 ноября, подорвали и ограбили отделение Ощадбанка. "В Киеве на Русановке взорвали и ограбили отделение Ощадбанка: улицу усыпало деньгами", - говорится в сообщении.

Полиция ввела операцию "Сирена". Машину злоумышленников разыскивают.

Сборная Украины узнала соперников на Евро 2020

В субботу, 30 ноября, в Румынии состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата Европы по футболу 2020 года. Сборная Украины узнала трех из четырех соперников.

Группа C (Амстердам, Бухарест):

Голландия

Украина

Австрия

Победитель стыковых матчей Пути D (Грузия, Северная Македония, Косово, Беларусь)

Зеленский ищет избитых на Майдане студентов

Президент Владимир Зеленский хочет встретиться со студентами, которых шесть лет назад избил Беркут на Майдане. Об этом 30 ноября он написал на своей странице в Facebook.

"Они остались ночевать на Майдане не ради будущих портфелей или мандатов, не для того, чтобы заработать политические баллы или дивиденды, а только ради одного - счастливого будущего для своей страны", - говорится в его сообщении.

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Источник: korrespondent.net