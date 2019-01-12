На Львовщине умерла 11-летняя девочка, купаясь в ванне

Полицейские Львовской области расследуют обстоятельства смерти 11-летне девочки в ванной. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, 29 ноября около 19.20 в Николаевское отделение полиции поступило сообщение от медиков о том, что в одном из домов в поселке Роздол во время купания в ванне умерла одиннадцатилетняя девочка.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа.

"При осмотре тела следов насильственной смерти обнаружено не было. Для нагрева воды использовалась газовая колонка", - отметили в полиции.

Проводится досудебное расследование. Среди других причин смерти следователи рассматривают, в частности, отравление угарным газом.

По факту возбуждено уголовное производство по по статье "нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью" Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание - ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Ранее сообщалось, что в больнице под Житомиром внезапно умерла 9-летняя девочка. У школьницы, предварительно, диагностировали токсическую энцефалопатию, осложнения от вирусной инфекции.

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Источник: korrespondent.net