На Донбассе за сутки произошло 82 взрыва – ОБСЕ

На Донбассе за сутки 30 ноября прогремели 82 взрыва. Об этом говорится в ежедневном отчете Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ).

В Донецкой области наблюдатели зафиксировали 30 взрывов. Больше всего нарушений режима прекращения огня зафиксированы в районах к югу и западу от Светлодарска (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка), а также на юг и юго-запад от Донецкой фильтровальной станции (15 км к северу от Донецка).

В Луганской области миссия зафиксировала 52 взрыва. Большинство нарушений режима прекращения огня зафиксированы в районах к востоку и юго-востоку от н. п. Золотое-4 (подконтрольный правительству, 59 км к западу от Луганска).

Отметим, по информации пресс-центра штаба ООС, в течение суток 30 ноября сепаратисты четыре раза нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов потерь среди военнослужащих из состава Объединенных сил не было.

Как сообщалось, 29 ноября в зоне ООС погиб военный. Сепаратисты четыре раза обстреляли позиции ВСУ. В результате обстрелов погиб один военнослужащий из состава Объединенных сил.

Глава ОБСЕ приехал на Донбасс

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Источник: korrespondent.net