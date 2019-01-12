В США при крушении самолета погибли девять человек

В США в штате Южная Дакота в результате авиакатастрофы погибли девять человек, сообщает Associated Press.

Всего на борту одномоторного самолета Pilatus PC-12 находились 12 человек. Воздушное судно разбилось вскоре после взлета из аэропорта города Чемберлен в 225 км к западу Су-Фолс.

По данным NBC, среди погибших были двое детей и пилот. Троих выживших доставили в больницу. Издание отмечает, что накануне происшествия в районе авиакатастрофы было объявлено штормовое предупреждение.

Ранее сообщалось, на этой неделе в Мали 13 французских военнослужащих погибли в результате столкновения двух военных вертолетов.

Ранее в Италии вертолет разбился об эсминец при посадке ночью.

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Источник: korrespondent.net