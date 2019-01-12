Мужчина на коне устроил стрельбу в кафе

В России в городе Черкасск произошла стрельба в одном из кафе, где мужчины "не поделили" женщину. Об этом сообщает Telegram канал Baza.

Пришедшему в заведение мужчине понравилась одна из официанток, но за нее вступился муж, который работал в том же заведении барменом.

"Мужчины повздорили и посетитель пообещал вернуться. Появился через час – максимально красивый – на коне и с травматом (травматическим пистолетом). Припарковал лошадь возле входа и пошел мстить", – говорится в сообщении.

На видео с камеры наблюдения можно увидеть, как мужчина зашел в кафе и практический в упор выстрелил, причем похоже, что он целился в девушку, которую прикрыл собой мужчина, упав на нее. В этот момент один из парней из этой компании достал пистолет и начал отстреливаться, после чего обиженный стрелок выбежал из кафе.

Напомним, в середине ноября в США подросток открыл стрельбу в школе и ранил по меньшей мере шесть человек.

Также сообщалось, что неизвестный открыл стрельбу в баре во Франции. В результате шесть человек получили ранения. Мужчину пока не задержали, его мотивы неизвестны.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net