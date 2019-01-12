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01. 12. 2019

В России автобус упал в реку: много погибших. 18+

В Забайкальском крае пассажирский автобус упал с моста в реку, в результате чего погибли 15 человек и еще 18 получили травмы, сообщает МЧС России в воскресенье, 1 декабря.

Около 10 часов утра, спасателям поступило сообщение, что пассажирский автобус Granbird следовавший из Сретенска в Читу упал с шестиметрового моста в реку Куенга.

Всего в автобусе ориентировочно находилось 43 пассажира и водитель.

По предварительной версии правоохранителей, водитель не справился с управлением из-за лопнувшего колеса.

Напомним, что ранее в Индии автомобиль слетел с эстакады и упал на прохожих. Водитель автомобиля остался в живых и был госпитализирован. Местная полиция устанавливает причины и обстоятельства трагедии.

В Перу автобус рухнул в пропасть, есть жертвы

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Источник: korrespondent.net
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