На берег Темзы в Лондоне выбросило кита

На берегу реки Темза под мостом Бэттерси в Лондоне был обнаружен кит из семейства полосатиков длиной около 10 метров, сообщает Daily Mail.

Власти порта Лондона (PLA) заявили, что будут "стремиться безопасно извлечь кита" в течение выходных дней.

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В PLA считают, что млекопитающее - это малый полосатик, вес которого может достигать 10 тонн. Иногда их можно встретить в британских водах. Млекопитающие предпочитают более холодные регионы, водятся в Атлантическом, Тихом, Индийском и Северном Ледовитом океанах.

Сообщается, что кит будет отправлен в Лондонский зоопарк для вскрытия.

Ранее сообщалось, у побережья Национального парка Вакатоби на острове Капота в Индонезии местные жители обнаружили мертвого кашалота. В его желудке нашли шесть килограммов пластика.

Также стало известно, что в Таиланде рыбак разбогател на застывшей рвоте кашалота.

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Источник: korrespondent.net