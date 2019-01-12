В Украине началась пробная перепись населения

Государственная служба статистики с 1 по 26 декабря проводит пробную перепись населения. Об этом говорится в сообщении Госстата.

Тестовая перепись проходит в части Оболонского района Киева и в Песковской ОТГ Бородянского района Киевской области. Опрос в онлайн-режиме стартовал в ночь с 30 ноября на 1 декабря, как сообщили в Госстате - он продлится 10 дней.

Второй этап переписи запланирован с 14 по 23 декабря - жители вышеупомянутых районов должны предоставить ответы писцу, который посетит их дома, или заполнить анкету в переписном отделе или инструкторском участке.

В Госстате отмечают, что пробная перепись не ставит задачей определить количество населения в избранных территориях, ее целью является апробация программы, переписного инструментария, применение инновационных технологий; определение методов, основных организационных мероприятий, оптимальных дат, длительности проведения переписи; определение концепции технологии обработки данных и механизмов взаимодействия органов статистики с местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления.

Пробная перепись населения в 2019 году - это подготовительный этап к проведению Всеукраинской переписи населения в 2020 году.

Ранее планировалось, что перепись населения страны будет проведена в ноябре-декабре 2020 года.

Однако в Кабмине заявили, что перепись населения будет происходить по альтернативной методике, без привлечения 100 тысяч интервьюеров с планшетами. Это поможет более, чем в два раза сократить расходы на мероприятие, а результаты переписи будут готовы к концу уже этого года.

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Источник: korrespondent.net