В Николаеве избили журналиста

В Николаеве в вечере 30 ноября неизвестные напали на журналиста сайта Новости-N Александра Влащенко, его госпитализировали, передает издание.

Нападение произошло возле подъезда дома, в котором живет журналист. Влащенко, по его словам, возвращался домой, когда к нему подошел мужчина и брызнул в лицо из газового баллончика. После этого его несколько раз ударили кулаком в лицо. Сколько было нападавших - один или несколько, он не помнит. Денег потерпевшего не трогали.

У пострадавшего хватило сил подняться в квартиру, откуда его близкие позвонили в полицию и скорую помощь. Врач "скорой" диагностировал поражение слизистых оболочек глаз, полости рта и трахеи неизвестным веществом, а также травматическое повреждение нижней губы. Травма, по словам врача, требует хирургического вмешательства. "Скорая" увезла пострадавшего в больницу.

Правоохранители устанавливают нападающего, говорится на сайти ГУ НП в Николаевской области.

Следователи начали уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 125 УК Украины "Умышленное легкое телесное повреждение", санкция статьи предусматривает наказание от наложения штрафа до исправительных работ на срок до одного года.

Продолжаются первоочередные следственные действия и принимаются меры по установлению и задержанию лица, причастного к совершению преступления. Устанавливаются все обстоятельства и мотивы преступления.

Напомним, международная федерация журналистов включила Украину в число пяти стран с высоким уровнем опасности для работы журналистов.

Также сообщалось, что только в октябре фактически каждые 5 дней в Украине применяется сила против работников СМИ, заявил глава НСЖУ.

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Источник: korrespondent.net