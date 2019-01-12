Не повезло. В Николаеве из банка украли пустой сейф

В Николаеве грабители проникли в отделение Ощадбанка и вынесли сейф. Об этом сообщает Преступности.НЕТ со ссылкой на отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Злоумышленники проникли в помещение банка путем взлома в ночь на 29 ноября. Им удалось быстро вынести сейф до приезда охраны. Воры оттащили сейф на территорию ближайшей школы, где вскрыли. Однако внутри не оказалось ничего ценного. Бросив сейф, злоумышленники скрылись.

По факту открыто уголовное производство по статье кража. Полиция устанавливает лиц, причастных к преступлению.

Ранее сообщалось, что в Киеве в ночь на субботу, 30 ноября, подорвали и ограбили отделение Ощадбанка. Полиция ввела операцию "Сирена". Машину злоумышленников разыскивают.

Взрыв в Ощадбанке: задержаны подозреваемые

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Источник: korrespondent.net