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01. 12. 2019

ДТП с автобусом в России: новые подробности

Спасатели завершили работы на месте аварии автобуса в российском Забайкалье, сообщили в МЧС России в воскресенье, 1 декабря.

В ведомстве рассказали, что, по уточненным данным, в автобусе находилось 43 пассажира и водитель. Погибли 19 человек из них два ребенка. Госпитализировали 14 человек, трое в тяжелом состоянии, отметили в МЧС.

По данным спасателей, для санитарной эвакуации привлекается два вертолета, также запланировано применение двух вертолетов Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что в России пассажирский автобус упал с моста в реку. В результате аварии погибли 15 человек и еще 18 пострадали.

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Источник: korrespondent.net
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