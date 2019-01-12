Лента RSS
Подписаться на ленту
01 декабря 2019, воскресенье, 16:48
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,32
01. 12. 2019

На Самоа из-за эпидемии кори погибли 48 человек

В островном государстве Самоа в Полинезии из-за эпидемии кори погибли 48 человек, начиная с середины октября. Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на министерство здравоохранения Самоа в вовскресенье, 1 декабря.

Отмечается, что болинство из 48 умерших – это дети в возрасте до четырех лет. Только за последние сутки были зафиксированы четыре смертельных случая.

По данным министерства, на данный момент всего было зарегистрировано 3530 случаев заболевания, 173 из них – за последние 24 часа. В общей сложности 191 человек были госпитализированы.

В настоящее время на Самоа введен режим ЧП. Школы закрыты, проводится массовая вакцинация, публичные собрания ограничиваются.

Напомним, в Тернополе от осложнений после кори скончался ребенок. Перед этим он девять месяцев пролежал в коме. У него был коревой энцефалит.

Корь зафиксирована в четырех странах Европы – ВОЗ

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

"Почему меня постоянно пытаются убить путешественники во времени?! Я же простой художник."
Адольф Гитлер, 1914 г.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.