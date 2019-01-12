На Донбассе перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

В Донецкой области попал в ДТП рейсовый автобус, который перевозил 50 пассажиров. Пять человек пострадали, сообщает региональное управление Нацполиции в восересенье, 1 декабря.

Авария произошла накануне вечером возле села Новокалиново в Ясиноватском районе. Водитель автобуса не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся. На момент ДТП в транспортном средстве находились более 50 пассажиров, пятеро из них были травмированы.

Отмечается, что из-за аварии было открыто уголовное производство по статье о нарушении правил дорожного движения или эксплуатации транспорта (ч.1 ст.286 УК Украины).

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Ранее в воскресенье сообщалось, что в Забайкальском крае России пассажирский автобус съехал с моста и упал в реку на лед. По последним данным, погибли 19 человек, среди которых двое детей. Еще 14 человек пострадали. Всего в автобусе находились 45 человек.

В Индии автобус столкнулся с автоцистерной

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Источник: korrespondent.net