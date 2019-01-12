Лента RSS
Подписаться на ленту
01 декабря 2019, воскресенье, 19:13
?°C
Завтра ?°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,11
  • € 2,32
01. 12. 2019

В Тунисе попал в ДТП туристический автобус: 22 жертвы

В Тунисе туристический автобус съехал в кювет и перевернулся. Погибли 22 человека, сообщает министерство внутренних дел Туниса в воскресенье, 1 декабря.

Всего в автобусе находились 43 человека, включая водителя. Все выжившие получили травмы различной степени тяжести. Авария поизошла в окрестностях города Айн-Драхам.

Автобус принадлежал частной туристической фирме. О национальности туристов пока нет данных.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Забайкальском крае России пассажирский автобус съехал с моста и упал в реку на лед. По последним данным, погибли 19 человек, среди которых двое детей. Еще 14 человек пострадали. Всего в автобусе находились 45 человек.

На Донбассе перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net
Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

"Почему меня постоянно пытаются убить путешественники во времени?! Я же простой художник."
Адольф Гитлер, 1914 г.

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

А вы участвовали в выборах?

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.