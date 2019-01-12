В Тунисе попал в ДТП туристический автобус: 22 жертвы

В Тунисе туристический автобус съехал в кювет и перевернулся. Погибли 22 человека, сообщает министерство внутренних дел Туниса в воскресенье, 1 декабря.

Всего в автобусе находились 43 человека, включая водителя. Все выжившие получили травмы различной степени тяжести. Авария поизошла в окрестностях города Айн-Драхам.

Автобус принадлежал частной туристической фирме. О национальности туристов пока нет данных.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Забайкальском крае России пассажирский автобус съехал с моста и упал в реку на лед. По последним данным, погибли 19 человек, среди которых двое детей. Еще 14 человек пострадали. Всего в автобусе находились 45 человек.

На Донбассе перевернулся рейсовый автобус, есть пострадавшие

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Источник: korrespondent.net