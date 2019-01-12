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01. 12. 2019

Митрополит Епифаний встретился с главой СБУ

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Епифаний провел встречу с председателем Службы безопасности Украины Иваном Бакановым. Об этом сообщает пресс-служба СБУ в воскресенье, 1 декабря.

Отмечается, что на встрече также присутствовали дипломатический советник Службы безопасности Украины Валерий Гребенюк и представитель юридического отдела ПЦУ Марьян Мартынюк.

Епифаний рассказал гостям о становлении и развитии поместной ПЦУ.

"Стороны обсудили ряд актуальных вопросов межконфессиональных и межрелигиозных отношений в нашем государстве. Было подтверждено общее мнение о том, что все межконфессиональные процессы должны происходить мирным путем и на основании действующего украинского законодательства", – рассказали в СБУ.

Также сообщается, что во время встречи речь шла о ситуации в аннексированом Крыму и на неподконтрольных территориях Донбасса.

Cмотрите фотогалерею: Митрополит Епифаний встретился с главой СБУ

Ранее митрополит Епифаний провел встречу с госсекретарем США Майком Помпео. Они обсудили вызовы, с которыми сталкивается Православная церковь Украины.

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Источник: korrespondent.net
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